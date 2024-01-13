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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 13-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 13-1-2024 في محافظات مصر من قبل الملايين من المصلين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 13-1-2024 في محافظات مصر

اعتمدت وزارة الأوقاف مواعيد الصلاة اليوم السبت 13-1-2024 في محافظات مصر الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية في كافة مساجدها بجميع محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:54 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:13 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:35 مساء.

الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:22 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:55 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:14 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:37 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:27 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:59 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:19 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:41 مساء.


الصلاة في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:22 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:59 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:18 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:40 مساء.


مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:27 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:11 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:06 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:25 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:46 مساء.

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