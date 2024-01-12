تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق الرسمية

يقدم موقع جريدة الدستور خدمة من الخدمات الاقتصادية وهي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويقدمها بشكل يومي والتي يهتم بمعرفتها الكثيرين حتى يتمكنوا من الاطلاع على تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثير من الناس بشكل يومي عن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات الأجنبية في البنوك والصرافات مقابل الجنيه المصري.

وقد سجلت شاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية للبنوك في مصر ثباتًا في سعر صرف عملة الدولار مقابل الجنيه المصري على نفس المستوى الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي



بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 30.91 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لصفحة متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وفي السطور التالية يستعرض موقع الدستور سعر البيع والشراء لعملة الدولار في معظم البنوك التي تعمل من خلال السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية



تم تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية عند 30.91 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر تداول الدولار اليوم الجمعة 12/1/2024 في بنك الكويت الوطني:

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني، قيمة 30.92 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي اليوم الجمعة 12/1/2024:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني، قيمة 30.92 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم الجمعة 12/1/2024:

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة 12/1/2024:

سجل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بموقع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم 30.91 جنيه للشراء، و 30.98 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم اليوم الجمعة 12/1/2024:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع بنك بلوم مستوى 30.91 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.



سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة اليوم الجمعة 12/1/2024:

بينما جاء سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 30.91 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 12/1/2024 في بنك QNB:

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري نحو 30.93 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 12/1/2024:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع لبنك الأهلي في بداية التعاملات 30.90 جنيه للشراء، و 30.96 للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل سعر الجنيه المصري

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف اليورو:

33.2754 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الجنيه الإسترليـنى:

38.7474 جنيه للشراء

38.9211 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الدولار الكنـدى:

22.7209 جنيه للشراء

22.8241 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون الدانمركى:

4.4629 جنيه للشراء

4.4825 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون النرويجى:

2.8300 جنيه للشراء

2.8427 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الكرون السويدى:

2.9528 جنيه للشراء

2.9660 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الفرنك السويسرى:

35.2156 جنيه للشراء

35.3772 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الين اليابانى:

21.2312 جنيه للشراء

21.3257 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الريال السعودي

8.2185 جنيه للشراء

8.2539 جنيه للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر.. سعر صرف الدينار الكويتي:

105.45 للشراء

105 جنيه للبيع

