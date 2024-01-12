الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد المؤجلة في البريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد المؤجلة من الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم 20 فبراير المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 23 ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة بطل أوروبا في كأس العالم للأندية التي توج بها.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب كأس العالم للأندية عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما يأتي برينتفورد في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

على صعيد آخر، تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن تقديره لسفين جوران إيريكسون، بعدما كشف مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق عن أنه يتبقى له أقل من عام ليعيشه.

وخرج إيركسون للعلن أمس الخميس بهذه الأنباء وذلك بعدما تم تشخيصه بالإصابة بمرض السرطان في مرحلة متقدمة للغاية.

وذكر المدرب السويدي أن في أفضل الحالات ربما يكون متبقي له عام ليعيشه.

وتولى إيريكسون تدريب المنتخب الإنجليزي في الفترة من 2001 إلى 2006 وقادهم لدور الثمانية في ثلاث بطولات كبرى قبل أن يتولى تدريب مانشستر سيتي لموسم واحد.

وقال جوارديولا:" إنها أنباء محزنة. إنه رجل نبيل حقيقي".

وأضاف:"تولى تدريب مانشستر سيتي، والمنتخب الإنجليزي،  وقام بالتدريب في دول أخرى".

وأكد:" أقدر الشجاعة لشرح الوضع. بالطبع سيكون مع أحبائه وأتمنى أن يكون الامل هو آخر شيء نفقده".

وأردف:"متأكد من أنه سيقاتل مع الأطباء ومع الجميع من أجل، ربما، إيجاد حل، لتمديد هذه الفترة وأن تسير المعركة بشكل جيد".

وأكد:"نيابة عن مانشستر سيتي وكلنا هنا، نرسل له أحضان ضخمة، ودعما كبيرا. أي شيء يمكننا فعله، بكل تأكيد سنقوم به".

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