جوارديولا: هالاند سيواصل الغياب ودي بروين جاهز لمواجهة نيوكاسل

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم الفريق سيواصل الغياب فيما أكد جاهزية البلجيكي كيفن دي بروين لمواجهة نيوكاسل غدا السبت بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولايزال يعاني إرلينج هالاند من إصابة في القدم والتي أبعدته عن الفريق منذ أوائل ديسمبر الماضي.



ورغم ذلك فإن صفوف مانشستر سيتي ستكون معززة بنجمه البلجيكي دي بورين والذي عاد من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب، ليشارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه على هدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي الاسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يعود جاك جريليش للمشاركة مع الفريق بعد الغياب بسبب المرض، فيما لا يبدو أن جون ستونز سيكون جاهزا حيث يواصل الغياب بسبب إصابة في الكاحل.



وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "كان جاك مريضا، ونأمل في عودته اليوم، هالاند سيغيب وجون سيغيب".



وقال دي بروين الاسبوع الماضي إنه يتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة نيوكاسل، وحينما سئل جوارديولا عن ذلك أجاب: "نعم ما رأيته بالأمس يبدو جيدا".



وأضاف: "الدقائق التي لعبها كانت جيدة حقا، أفضل من التدريبات التي خاضها قبل مباراة هدرسفيلد التي كان مختلفا بها بعض الشيء".



وتابع جوارديولا: "لكن هذا طبيعي حينما تعود من إصابة لمدة خمسة أشهر، لقد مر بمراحل مختلفة في الحصص التدريبية، لكن ذلك طبيعي للغاية، الشيء الأهم هو أنه يتحسن".

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