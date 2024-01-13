مؤتمر صحفى لفيتوريا ومصطفى محمد قبل مباراة مصر وموزمبيق

يُعقد في الثانية ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيا لمنتخب مصر يحضره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واللاعب مصطفى محمد، للحديث عن مواجهة موزمبيق المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٣ التي تنطلق اليوم الموافق ١٣ يناير بكوت ديفوار.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تسديدة على المرمي شارك فيه جميع اللاعبين.

حضر المران الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

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"كاف" يعلن حكم مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة مصر وموزمبيق التي ستقام في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في السابعة مساء الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

وأسند الكاف، إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني دحان بيدة الذي سبق وأدار الموسم الجاري 4 مباريات قارية، من بينها مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الأفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني التي انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 4-1.

وأدار الموريتاني البالغ من العمر 32 عامًا، 8 مباريات للأندية المصرية، بواقع 3 انتصارات للفرق المصرية و3 مواجهات انتهت بالتعادل وهزيمتين.

كما سبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر كانت أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والتي انتهت بانتصار الفراعنة برباعية نظيفة.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

