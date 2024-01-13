السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 محور اهتمام الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم حاليا خاصة مع انطلاق النسخة ال 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في دولة كوت ديفوار المقامة خلال الفترة من يوم السبت 13 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2024.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعب كرة قدم في العالم ويرغب قطاع عريض من المشاهدة للاستمتاع بمباريات الدوريات في مختلف دول العالم.

 

مواعيد مباريات اليوم في الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب ساحل العاج ضد منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات كأس آسيا

موعد مباراة منتخب استراليا ضد منتخب الهند في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب الصين ضد منتخب طاجيكستان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب أوزبكستان ضد منتخب سوريا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة

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21 وسيلة مختلفة.. تعرف على حاملى حقوق بث مباريات أمم إفريقيا على مستوى العالم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

موعد مباراة منتخب تشيلسي ضد منتخب فولهام في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب نيوكاسل يونايتد ضد منتخب مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة منتخب لاس بالماس ضد منتخب في الريال في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب ريال ماريكو ضد منتخب سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب اتلتيك بيلباو ضد منتخب ريال سوسييداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-1-2024 والقنوات الناقلة لها

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في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية والحاصلة على حق البث المباشر ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الاحداثيات التالية:-

قناة Bein Sports afcon 1

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد:- 12604.
الاستقطاب:- رأسي.
معامل تصحيح الخطأ:- 27500.
معدل الترميز:- 2/3.

قناة Bein Sports afcon 2

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد:- 12245.
الاستقطاب:- رأسي.
معامل تصحيح الخطأ:- 27500.
معدل الترميز:- 2/3.

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