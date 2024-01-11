رسالة مهمة من مجلس الزمالك لجماهيره في اجتماع الخميس

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق الكرة والتعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى، لاسيما أنه جاري العمل على تطوير منظومة كرة القدم في النادي بشكل كامل يليق بجماهيره العظيمة.

وناقش مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا، مساء الخميس، بعض الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ بعض القرارات، وجاءت رسالة مجلس الإدارة لجماهير الملكي كالتالي:

– تعيين عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

– من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

– قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

– توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

– الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

– الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

– إعفاء الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.