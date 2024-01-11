الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يسعى للتعاقد مع أحمد سامى بـ"بلاش".. وبيراميدز يغري اللاعب لتجديد عقده

أحمد سامى
أحمد سامى

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد سامي لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الجاري حيث ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم.

 ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي بدون العودة لمسئولي بيراميدز، وهو ما دفع إدارة الزمالك للتحرك بشدة من أجل التعاقد معه خاصة وأن الأبيض يسعى لتدعيم خط الدفاع في الفترة الحالية، بسبب المشاكل التي يعاني منها الفريق وعدم وجود لاعبين "سوبر" وخبرات.

وتواجه صفقة انضمام أحمد سامي إلى الزمالك مطبات كبيرة بسبب مفاوضات بيراميدز القوية مع اللاعب لتجديد عقده خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية في بيراميدز ورغبتهم في استمراره مع الفريق وعدم الرحيل.

الزمالك راحة لمدة 48 ساعة 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة

 ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات  اليوم وغدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي

وكان الزمالك حقق الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس.

من جانبه أشاد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للزمالك بالفوز الذي حققه الفريق على عثماثون طنطا، وقال  عقب المباراة: "الجهاز الفني سعيد بالفوز الكبير الذي ترجم ما كان يهدف له الجهاز الفني، وهو تحسين إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل ما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف".

 التركيز على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك: "الجهاز الفني كان يركز خلال التدريبات الأخيرة على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهو ما حدث في مباراة اليوم، ونحاول الاستفادة من كل مباراة ودية بعدة أمور فنية". 

وأشار معتمد جمال إلى أن ظهور محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي بشكل جيد أمر مهم للجهاز الفني للاطمئنان عليهم بشكل أكبر، بجانب تجهيز كل عناصر الفريق والحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف الدولي.

الزمالك يفاوض احمد سامى احمد سامى مدافع بيراميدز تدريبات بيراميدز يسعى لتجديد عقد احمد سامى فترة الانتقالات الشتوية معتمد جمال المدير الفنى للزمالك

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