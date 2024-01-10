الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

الزمالك راحة 48 ساعة بعد الفوز على عثماثون طنطا وديًا

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

 ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

 كان الزمالك حقق الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، حملت توقيع كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

من جانبه أشاد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالفوز الذي حققه الفريق على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

 وقال معتمد جمال عقب المباراة: "الجهاز الفني سعيد بالفوز الكبير الذي ترجم ما كان يهدف له الجهاز الفني، وهو تحسين إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، ما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف"

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك: "الجهاز الفني كان يركز خلال التدريبات الأخيرة على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهو ما حدث في مباراة اليوم، ونحاول الاستفادة من كل مباراة ودية بعدة أمور فنية". 

وأشار معتمد جمال إلى أن ظهور محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي بشكل جيد أمر مهم للجهاز الفني للاطمئنان عليهم بشكل أكبر، بجانب تجهيز كل عناصر الفريق والحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف الدولي. 

بنادي الزمالك معتمد جمال عثماثون طنطا عثماثون طنطا بثمانية أهداف محمود حمدي الونش

مواد متعلقة

مدرب الزمالك يشيد بأداء فريقه بعد الفوز بثمانية على عثماثون طنطا

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا