الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

الزمالك
الزمالك

قررت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة توفير حافلات لنقل جماهير الزمالك من جميع الأماكن في الإمارات والتي تستضيف البطولة وذلك لاستاد آل نهيان في أبوظبي.

تأتي هذه المبادرة من رئيس الشركة حازم فتوح، دعمًا منه لجماهير القلعة البيضاء في الإمارات العربية المتحدة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري والزمالك المصري الذي يبدأ أولى مبارياته في البطولة 20 يناير الجاري بمواجهة الوحدة الإماراتي.

كانت الشركة المنظمة عقدت اجتماع خلال الأيام الماضية مع رابطة مشجعين الزمالك؛ لمناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك في الإمارات لبطولة أبوظبي الودية.

الوحدة الإماراتي نادي الزمالك إمارات دولة الإمارات ستاد ال نهيان في أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة شركة بالتعاون مع نادي الوحدة الإماراتي

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