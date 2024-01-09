الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

الزمالك يفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر في بطولة الدوري الممتاز للرجال

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز. 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/17 25/17 25/11 وحرص على متابعة مباراة اليوم كل من، رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى، رئيس جهاز قطاع الكرة الطائرة بالنادي وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للقلعة البيضاء.

ويتواجد طائرة الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب أندية: الجيش، الاتحاد السكندرى، الطيران، الداخلية وإيسترن كومباني. ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري على صالة الأخير بالإسكندرية، يوم السبت المقبل، وذلك في الجولة الثالثة للدور الثاني للدوري. 

ويقود فريق طائرة الزمالك كل من: أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً، محمد علي مدرباً، أحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، حسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، هاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعى.

كما فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك، مواليد 2005، على نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة ٧ /٦ ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية. 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة. وسجل هدف زمالك 2005 في الوقت الأصلي للمباراة، أحمد خالد "السمبوك".

 بينما سجل للفريق في ركلات الترجيح كل من: أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، ومحمد السيد، وحسن أبو المعاطي، وأحمد مجدي، وأحمد خالد "السمبوك"، وياسين محمد حافظ. ويقود فريق زمالك 2005 كل من: محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للإصابات والتأهيل ومحمد سيد مسؤولاً عن المهمات

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