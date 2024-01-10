الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

عاجل.. تفاصيل ساعات الحسم في حل أزمة قيد الزمالك مع لشبونة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سفر عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، إلى البرتغال في الساعات الماضية لوضع الرتوش الأخيرة لفك القيد بشكل نهائي.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن عمرو أدهم أنهى اتفاقه مع مسؤولي سبورتنج لشبونة على كل التفاصيل ويتبقى في الوقت الحالي توقيع العقود فقط بين الطرفين والتنازل عن الشكوى المقدمة من سبورتنج لشبونة.

وأوضح أن النادي البرتغالي سيرسل خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة للتأكيد بحصوله على مستحقاته من الزمالك وسحب شكواه ضد الأبيض ليصبح من حقه بعدها قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي.

ويتابع مجلس إدارة الزمالك بشكل دوري ملف سبورتنج لشبونة مع عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة.

هل ينتقل عبدالله السعيد إلى الزمالك؟

شهدت الساعات الماضية تردد اسم عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بخصوص دخول نادى الزمالك في مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال الميركاتو الشتوى، في ظل انتهاء عقده مع ناديه.

من جهته، كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمسؤول عن ملف الكرة في نادى الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، موقف الزمالك من التعاقد مع عبد الله السعيد، مؤكدا أنه لن يتم التحدث في ملف التعاقد مع أي صفقات أولاعبين إلا بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد، قائلا:" لن أتكلم في مفاوضات مع أى لاعب إلا بعد فتح باب القيد ، لأن هذا هو الشاغل الأكبر لمجلس إدارة الزمالك".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة عثماثون طنطا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي. 

ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى:  معاذ علاء.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

الزمالك عمرو ادهم سبورتنج لشبونة لشبونة مسئولي سبورتنج لشبونة

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