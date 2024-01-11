الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية بالزمالك

عمرو خفاجي
عمرو خفاجي

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب مساء الخميس، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تعيين عمرو خفاجي رئيساً للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة الأعضاء العاملين بالنادي.

- توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

- الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

- الموافقة على منح العضويات العاملة للأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية فبراير 2024.

- إعفاء الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.

وأهاب مجلس إدارة الزمالك الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق كرة القدم بشأن التعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى، لاسيما وأنه جاري العمل على تطوير  منظومة كرة القدم في نادي الزمالك بشكل كامل يليق بجماهيره العظيمة.

مجلس إدارة الزمالك الإعلامي عمرو خفاجي قرارات مجلس إدارة الزمالك المنظومة الإعلامية أزمة القيد

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