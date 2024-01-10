الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

21 وسيلة مختلفة.. تعرف على حاملى حقوق بث مباريات أمم إفريقيا على مستوى العالم

كأس امم افريقيا
كأس امم افريقيا

كشف الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من  إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة في كوت ديفوار، يوم السبت 13 يناير 2024 بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى.

وتشمل قائمة شركاء البث التليفزيوني العالمي كل من سكاي (المملكة المتحدة)، بي بي سي (المملكة المتحدة)، لا ليجا + (إسبانيا)، سبور إيطاليا (إيطاليا)، سبور ديجيتال (ألمانيا وسويسرا)، سبور تي في (البرتغال)، فيا بلاي (بلدان شمال أوروبا)، باند تي في (البرازيل)

وأبرمت beIN Sport و CANAL + و New World TV وحوالي 45 مذيعًا مجانيًا على الهواء اتفاقيات شراكة مع "كاف"، وسيؤدي ذلك إلى بث نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، في حوالي 180 دولة.

وتلقى "كاف" ما يقرب من 6000 طلب إعلامي للاعتماد في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100٪ عن كأس أمم إفريقيا السابقة التي جرت في الكاميرون عام 2022.

وستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023 .

وستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في "كاف" بشكل كبير، وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في إفريقيا.

وتشمل اتفاقيات البث التلفزيوني العالمية التي أبرمتها "كاف" ما يلي:

 

1.    سكاي (المملكة المتحدة)

 

2.    بي بي سي (المملكة المتحدة)

 

3.    راديو بي بي سي (إفريقيا)

 

4.    باند تي في (البرازيل)

 

5.    الدوري الاسباني + (اسبانيا)

 

6.    زيغو (هولندا)

 

7.    فيابلاي (الشمال الأوروبي)

 

8.    سبورت ديجيتال (ألمانيا وسويسرا)

 

9.    سبورت كلوب (البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، سلوفينيا)

 

10.   سبور إيطاليا (إيطاليا)

 

11.   سبور تي في (البرتغال)

 

12.   فانكود (الهند)

 

13.   ساران (تركيا)

 

14.   الرياضة 5 (إسرائيل)

 

15.   A1 (بلغاريا)

 

16.   ART MOTION (كوسوفو)

 

17.   جوين بلس 24 (النمسا)

 

18.   ميغوغو (أوكرانيا وبولندا وكازاخستان)

 

19.   RFI (فرنسا)

 

20.   إذاعة RMC (فرنسا)

 

21.   سيلكنيت (جورجيا).

منتخب امم اف كوت ديفوار أمم أفريقيا بطولة حقوق البث

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