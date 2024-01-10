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رياضة

منافس مصر.. منتخب غانا يصل أبيدجان لخوض كأس أمم إفريقيا 2023 (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة المنتخب الغاني، ظهر اليوم، إلى مدينة أبيدجان، استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكان منتخب «النجوم السوداء»، قد غادر مدينة كوماسي، التي شهدت معسكره الإعدادي للبطولة، متوجهًا إلى أبيدجان، للمشاركة في النهائيات.

واختتم منتخب غانا، معسكره الإعدادي بالتعادل سلبيا مع ناميبيا، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، على ملعب (بابا يارا) بكوماسي.

ويتواجد منتخب غانا، في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من مصر، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

وستبدأ غانا، رحلتها في البطولة، بمواجهة الرأس الأخضر، يوم الرابع عشر من يناير الجاري.

وكانت بعثة منتخب مصر، وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إلى أبيدجان استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق 13 يناير الجاري.

وترأس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم كل من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

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