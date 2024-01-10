استعدادًا لـ"كان 2023".. مزراوي وعدلي يلحقان ببعثة المغرب في كوت ديفوار

زفت تقارير نشرتها صحفية مغربية، بشرى سارة لجماهير الأطلسي، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ووفقا لما ذكرته صحفية “المنتخب المغربية”، اليوم الأربعاء، فإن الثنائي نصير مزراوي وأمين عدلي، سيتوجدان في مقر إقامة بعثة منتخب المغرب بكوت ديفوار خلال ساعات، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية.

موعد انطلاق منافسات "كان 2023"

من المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وتستمر فعاليات المونديال القاري حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويستهل المنتخب المغربي، مشواره في “كان 2023”، بمواجهة منتخب تنزانيا، يوم 17 يناير الجاري.

موقف منتخب المغرب بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة والأخيرة من مجموعات "كان 2023"، حيث يرافقه كلا من تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

قائمة المغرب النهائية لـ"كان 2023"

وشهدت قائمة أسود الأطلسى النهائية لأمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023”، غياب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة السعودي، بينما ضمت محمد الشيبي جناح نادي بيراميدز.

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد، غانم سايس، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، رياض شادي، محمد الشيبي.

خط الوسط: سليم املاح، أمير رشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أمين حارث، إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

وكانت بعثة المنتخب المغربي، وصلت إلى العاصمة كوت ديفوار، استعدادا للمشاركة في فعاليات “كان 2023”، الأحد الماضي، لتكون أول الفرق وصلا هناك.

ويمتلك أسود الأطلسى، لقبا وحيدا من كأس الأمم الإفريقية، حصدها خلال نسخة عام 1976.