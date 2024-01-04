نجم المغرب يواصل التحدى.. بوفال: قادرون على العودة من كوت ديفوار بلقب إفريقيا

واصل نجوم منتخب المغرب، تصريحاتهم المثيرة، قبل أيام قليلة على انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

نجوم المغرب يواصلون تحدى المنافسين.. وبوفال آخرهم

وقال سفيان بوفال، جناح المنتخب المغربي الدولي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس:" لن نذهب إلى كوت ديفوار من أجل التنزه أو التقاط الصورة التذكارية".

وأضاف:" جميع اللاعبين يعلمون جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لدينا هدف واضح سنذهب للعاصمة الإيفوارية "إبيدجان" من أجله، وهو العودة من هناك باللقب".

وأكمل بوفال:" نمتلك لاعبين قادرون على تحقيق ذلك على أرض الواقع، لما لا، كل شيء على ما يرام، لقد تعافيت بشكل جيد من الإصابة، والآن أنا جاهز بنسبة 100%".

مستعدون لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا في البطولة

وأتم جناح المغرب الدولي:" نحن مستعدون لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا، نتمنى تقديم مستويات طيبة في البطولة القارية، المنافسة ستكون صعبة للغاية، نحترم جميع المنافسين".

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعالياتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موقف منتخب المغرب بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، ويرفق أسود الأطلسي في مجموعته منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، قد أعلن في وقت سابق، عن قائمة أسود الأطلسي النهائية المشاركة في “كان 2023”، حيث شهدت القائمة تواجد محمد الشيبي جناح نادي بيراميدز.، بينما تم استبعاد عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا "كان 2023"

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد، غانم سايس، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، رياض شادي، محمد الشيبي.

خط الوسط: سليم املاح، أمير رشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أمين حارث، إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.