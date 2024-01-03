الشيبي: منتخب المغرب قادر على العودة من كوت ديفوار بكأس إفريقيا

تحدى الدولي محمد الشيبي جناح منتخب المغرب ونادي بيراميدز، جميع منتخبات القارة السمراء، حول قدرة أسود الأطلسي على التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

جناح منتخب المغرب: قادرون على العودة من كوت ديفوار بكأس إفريقيا

وقال الشيبي في تصريحات نشرتها صحيفة هسبريس اليوم الأربعاء:" منتخب المغرب ذهب إلى كوت ديفوار، من أجل التتويج باللقب القاري وليس التمثيل المشرف".

وأضاف:" نمتلك لاعبين قادرون على فعل ذلك لما لا، نحترم جميع المنافسين بلا استثناء، اشعر بسعادة كبيرة بتواجدي في قائمة الفريق المشاركة في "كان 2023".

وأكمل جناح أسود الأطلسي:" كنت أتمنى هذه الفرصة منذ فترة طويلة والحمد لله أنها أتت، سبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن المدير الفني وليد الركراكي والشعب المغربي".

وأختتم قائلا:" نعلم جيد حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، والجميع على اتم استعدادا، للعودة من كوت ديفوار بالبطولة وأهدائها للشعب المغربي بالكامل".

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موقف منتخب المغرب بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، وتضم المجموعة منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، قد أعلن في وقت سابق، عن قائمة أسود الأطلسي النهائية المشاركة في “كان 2023”، حيث شهدت القائمة تواجد محمد الشيبي جناح نادي بيراميدز.

بينما تم استبعاد عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا “كان 2023”

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد، غانم سايس، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، رياض شادي، محمد الشيبي.

خط الوسط: سليم املاح، أمير رشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أمين حارث، إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.