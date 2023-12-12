إدارة بيراميدز تدعم الشيبي وتمنحه رجل الشهر بعد أزمته مع لاعب الأهلي

كرم المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، بعد اختياره لاعبا لشهر نوفمبر في نادي بيراميدز.

وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم المهندس ممدوح عيد جائزة لاعب الشهر لمحمد الشيبي قبيل انطلاق مران الفريق على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري، متمنيا له المزيد من التوفيق والاستمرار في تقديم أفضل مستوياته مع بيراميدز.

وسبق أن اعتذر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، عن عدم حضور حفل اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ والذي يقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.

وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة رسمية في وقت سابق من الجامعة المغربية لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، كاف، لحضور الحفل، إلا أن تأخر طائرته بسبب بعض الظروف الجوية حال دون تواجده في المغرب لحضور الحفل.

في سياق مختلف، أبدى المهندس ممدوح عيد حزنه الشديد على نتيجة التعادل السلبي التي خرجت عليها مباراة بيراميدز أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الفريق استحق الخروج بنتيجة الفوز، وأضاع عدة فرص بسبب عدم التوفيق.

أشار إلى أنه في ذات الوقت ورغم حزنه على ضياع الانتصار إلا أنه يشيد بأداء اللاعبين وإصرارهم وتنظيمهم خلال المباراة، وبذل مجهود كبير أمام منافس قوي، مشددا على أن الفريق جاهز لتحقيق النتيجة الأفضل في مجموعته لثقته في قدرات لاعبي بيراميدز وأنهم أفضل فنيا من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي واستكمالها سويا.

شدد على أن الفريق أمامه حاليا مباراة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة، ونسعى لفوز بها لمواصلة التربع على قمة جدول الدوري، ومواصلة سلسة النجاحات التي يسعى إليها النادي وتحقيق أهدافه بالصورة الكاملة.