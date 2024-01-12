تُعد مباريات كرة القدم من الأحداث الرياضية الهامة التي يتابعها الملايين من الأشخاص حول العالم، تحظى هذه المباريات بشعبية كبيرة بسبب الإثارة والمتعة التي توفرها.

كما تُعد مباريات كرة القدم وسيلة جيدة للتعبير عن الروح الرياضية والوطنية، فهي توحد الناس من مختلف الخلفيات والثقافات، وتعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-1-2024 والقنوات الناقلة لها

جدول مواعيد مباريات اليوم

مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الدوري الإسباني ، تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباريات الدوري الألماني.

مباراة مارسيليا ضد ستراسبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مباريات الدوري الفرنسي.

مباراة قطر ضد لبنان: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HDوقناة beIN ASIAN CUP 1.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يواجه منتخب مصر فريق موزمبيق يوم السبت الأحد المقبل الموافق 14 يناير 2024 فى بطولة أمم أفريقيا فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تم تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في مباراة الدوري المصري يوم 15 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلي نادي طلائع الجيش في الدوري المصري يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 الساعة 04:00 م.

يمكن لمحبي النادي الأهلي جميع مبارياته فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لها في المنطقة.