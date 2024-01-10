بطولات مصر فى كان «4».. منتخب الفراعنة يبدأ الثلاثية التاريخية بحصد اللقب عام 2006

منذ انطلاق بطولات كأس الأمم الإفريقية عام 1957، ومعظم الأرقام القياسية، مسجلة باسم منتخب مصر، باعتباره الأكثر مشاركة وفوزًا باللقب برصيد سبع بطولات، ويلقي "الدستور" الضوء على تلك البطولات في الحلقات التالية.

كان الفراعنة على موعد مع اللقب الخامس في بطولة الأمم الإفريقية عندما استضافت مصر النسخة 25 خلال الفترة من 20 يناير إلى 10 فبراير عام 2006 بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وليبيا وكوت ديفوار.

فوز على ليبيا في الافتتاح

مباراة الافتتاح كانت أمام منتخب ليبيا يوم 20 يناير 2006 باستاد القاهرة وأدارها الحكم البوركيني لاسينا باري وإنتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة سجلها أحمد حسام ميدو ومحمد أبوتريكة وأحمد حسن في الدقائق 18 و22 و78.

مثل منتخب مصرأمام ليبيا : عصام الحضري وإبراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد بركات ومحمد عبد الوهاب "طارق السيد ق 88" وأحمد حسن ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة "حسن مصطفى" وعمرو زكي " عماد متعب ق 81 وأحمد حسام ميدو.

مباراة مصر وليببيا عام 2006

في الجولة الثانية التقي منتخب مصر ونظيره المغربي يوم 24 يناير 2006 باستاد القاهرة وأدارها الحكم كوفي كودجا من بنبن وإنتهت بالتعادل بدون أهداف .

مثل منتخب مصرأمام المغرب : عصام الحضري وإبراهيم سعيد ووائل جمعة وعبد الظاهر السقا وأحمد فتحي " حسن مصطفى ق 46 " ومحمد عبد الوهاب وأحمد حسن " محمد أبوتريكة ق 66 " ومحمد شوقي ومحمد بركات وعمرو زكي وأحمد حسام ميدو " عماد متعب ق 79 " .

وفي ختام الدور الأول كانت المواجهة أمام كوت ديفوار يوم 28 يناير باستاد 2006 القاهرة وأدار المباراة الحكم إيدي الأن ماييه من سيشل وانتهت بفوز منتخب مصر 3-1 وسجل الأهداف عماد متعب هدفين في الدقيقتين 8 و69 ومحمد أبوتريكة في الدقيقة 61 وسجل أرونا كوميه هدف كوت ديفوار الوحيد في الدقيقة 43 .

مثل منتخب مصر أمام كوت ديفوار: عصام الحضري وإبراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد بركات ومحمد عبد الوهاب " طارق السيد ق 62 " وأحمد حسن ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة "حسن مصطفى ق 76 " وعماد متعب وأحمد حسام ميدو " حسام حسن ق 24 " .

منتخب مصر واجه كوت ديفوار مرتين عام 2006

هدف تاريخي لحسام حسن

يوم 3 فبراير 2006 وفي مباراة الدور ربع النهائي التقى منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية باستاد القاهرة وأدارالمباراة الحكم الجامبي مودو سوي وإنتهت بفوز منتخب مصر 4-1 وسجل الأهداف أحمد حسن في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء و89 وحسام حسن في الدقيقة 40 وعماد متعب في الدقيقة 58 وسجل عبد الظاهر السقا هدف الكونغو الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 ودخل حسام حسن التاريخ وأصبح أكبر لاعب يسجل في نهائيات الأمم الإفريقية وكان عمره وقتها 39 عاما 5 شهورو24 يوما .

مثل منتخب مصر أمام الكونغو : عصام الحضري وإبراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد بركات وطارق السيد " محمد عبد الوهاب ق 79 " وأحمد حسن ومحمد شوقي وعمرو زكي " عبد الحليم علي ق 73 " وعماد متعب وحسام حسن " حسن مصطفى ق 66 " .

تجاوز أسود التيرانجا في نصف النهائي

في الدور نصف النهائي التقي منتخب مصر نظيره السنغالي يوم 7 فبراير باستاد القاهرة وأدار المباراة الحكم الكاميرونمي إيفيهي دافين وإنتهت بفوز الفراعنة 2-1 وسجل أحمد حسن الهدف الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وتعادل المنتخب السنغالي عن طريق مامادو نيانج في الدقيقة 51 وخطف البديل عمرو زكي هدف الفوز في الدقيقة 81 .

مثل منتخب مصر أمام: عصام الحضري وإبراهيم سعيد وعبد الظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد بركات و محمد عبد الوهاب وأحمد حسن ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة وعماد متعب " حسام حسن ق 90 " وأحمد حسام ميدو " عمرو زكي ق 78 " .

مسك الختام أمام الأفيال الإيفوارية

أقيمت المباراة النهائية يوم 10 فبراير 2006 بين منتخبي مصر وكوت ديفوار باستاد القاهرة وأدارها الحكم التونسي مراد الدعمي وإنتهت بالتعادل بدون أهداف وإحتكم الفريقان لركلات الجزاء وفاز الفراعنة 4-2 .

وسجل لمصر في ركلات الترجيح أحمد حسن ومحمد عبد الوهاب وعمرو زكي ومحمد أبوتريكة وأهدر عبد الحليم علي الركلة الثالثة بينما سجل لكوت ديفوار حبيب كولو توريه وإيمانويل إيبويه وتمكن عصام الحضري من التصدي للكرة التي سددها ديديه دروجيا في الركلة الأولى والكرة التي سددها بكاري كونيه في الركلة الثالثة .

مثل منتخب مصر في المباراة النهائية : عصام الحضري وإبراهيم سعيد " عبد الحليم علي ق 113 " ووائل جمعة " أحمد فتحي ق 21 " وعبد الظاهر السقا ومحمد بركات ومحمد عبد الوهاب وأحمد حسن ومحمد شوقي ومحمد أبوتريكة وعمرو زكي وعماد متعب " حسن مصطفى ق 82 " .