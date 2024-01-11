الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة يوفنتوس ضد فروسينوني في ربع نهائي كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد فروسينوني في الدوري التركي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة سيفاس سبور ضد جالطة سراي في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة طرابزون سبور ضد سامسون سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة الوداد ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

txt

برشلونة يسعى للدفاع عن اللقب أمام أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني

txt

سفير مصر فى كوت ديفوار يكشف آخر استعدادات الفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا

• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوثو الودية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني ب

- مباراة جنوب سيناء ضد م ش العريش: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة العبور ضد الشمس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة النصر ضد المريخ: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مستقبل سبورت ضد منتخب السويس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة تيم اف سي ضد اتحاد الشرطة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد إيسترن كومباني: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة برشلونة يوفنتوس كأس السوبر الإسباني كأس ايطاليا

مواد متعلقة

في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يطيح بجاره أتلتيكو ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

ظهير دمه ثقيل.. تعرف على منافس صلاح فى مباراة موزمبيق

الأكثر قراءة

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

ضبط محام قادم من السعودية بـ1250 قرصا مخدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا