مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة يوفنتوس ضد فروسينوني في ربع نهائي كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد فروسينوني في الدوري التركي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة سيفاس سبور ضد جالطة سراي في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة طرابزون سبور ضد سامسون سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة الوداد ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوثو الودية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني ب

- مباراة جنوب سيناء ضد م ش العريش: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة العبور ضد الشمس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة النصر ضد المريخ: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مستقبل سبورت ضد منتخب السويس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة تيم اف سي ضد اتحاد الشرطة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد إيسترن كومباني: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.