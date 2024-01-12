جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا وترحيبه بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، حال الرحيل عن النادي.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن خالد بيبو وبّخ خالد عبدالفتاح مؤكداً له أنه لم يتحل بالذكاء اللازم في الرد على هذا الأمر، وكان يتوجب عليه أن يصرح بشكل أكثر نضجًا، يحترم من خلاله وجوده على قوة النادي، والعلاقة مع الجماهير.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض مبررات عبدالفتاح بأنه لم يكن موفقًا بالفعل وأن التعبير الذي استخدمه لم يكن مقصودًا، ومن ثم طلب منه عدم الحديث في وسائل الإعلام مرة أخرى دون الرجوع إليه، والتأكد من عدم الإدلاء بتصريحات تتسبب في أزمات للفريق.

وكانت الأزمة قد تطورت بعد أن دخل اللاعب في صدام مع الجماهير عبر التعليقات في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتطالب الجماهير برحيله والاستغناء عن خدماته بعدما رحب باللعب للغريم التقليدي الزمالك، حال عدم استمراره داخل القلعة الحمراء.

مران الأهلى.. الفريق يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة

واستأنف الفريق الأول تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش، بعد انتهاء ‏الراحة التي منحها الجهاز الفني له عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي ‏أقيم في الإمارات، مستغلًّا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات ‏المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير ‏الجاري.‏

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، تدريبات الأهلي بعد عودته من سويسرا واحتفاله مع أسرته ‏بأعياد الكريسماس، وعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما اجتمع بجهازه ‏المعاون للتأكيد على برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديد مواعيد التدريبات اليومية.‏

واطمأن كولر من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على حالة اللاعبين المصابين بعد ‏إجراء أشعة جديدة لهم بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي ينفذه كل لاعب.‏

فيما شارك اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد الإعلان ‏الرسمي عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي سيريوس السويدي.‏

وخاض رضا سليم تدريبات منفردة قبل انطلاق المران على ملعب التتش، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، فيما بدأ التحضير للمرحلة المقبلة.‏