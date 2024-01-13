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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

تبحث الكثيرين من ربات البيوت عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين وذلك رغم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية في البنوك المصرية حتى الآن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-1-2024 

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024 انخفاض بقيمة جنيهين وذلك عقب انتهاء أعياد الأقباط في مصر حيث سجل الكيلو في المزارع للتجار نحو 60 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 68 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100جنيه،  وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار نحو 70 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13-1-2024

سجل الكتكوت الأبيض شركات نحو 30 جنيها.

سجل الكتكوت الأبيض قطعان نحو 25.25 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو نحو 17 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو البيور نحو 18 جنيها.

سجل الكتكوت البلدي نحو 7.25 جنيه.

سجل الكتكوت الهجين نحو 11.50 جنيه.

سجل الكتكوت القصيبي نحو 30 جنيها.

سجل كتكوت حسن الغريب نحو 28 جنيها.

سجل الكتكوت المصري الهولندي 30 جنيها.

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

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مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة


 أسعار البط اليوم السبت 13-1-2024

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 47 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المولارد نحو 47.75 جنيه.

سجل سعر كيلو البط التسمين نحو 41 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 41 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الشريفان نحو 41.75 جنيه.

سجل سعر كيلو البط البكيني نحو 30.50 جنيه.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي الأبيض نحو 31.30 جنيه.

 

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تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق الرسمية

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سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر اليوم الجمعة 12 يناير

 

بورصة الدواجن اليوم

تشهد البورصة العمومية للدواجن اليوم السبت الموافق 13 يناير 2023 استقرار ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية خاصة انتهاء أعياد الأقباط (عيد الميلاد المجيد) والاحتفالات الأسرية وطقوسها من إعداد ولائم شهية تكفي أفراد الأسرة.

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