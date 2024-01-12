الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

 مع بداية شهر رجب وكثرة إقبال الكثير من المعتمرين يشغل أذهانهم معرفة سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث حقق سعر الريال السعودي وجود حالة من الثبات أمام سعر الجنيه المصري، في صباح اليوم الجمعة 12 يناير 2024، طبقا للتحديثات الأخيرة ببنوك مصر العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

ويقدم «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12 يناير، وأسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ليستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، وفي بنك فيصل الإسلامي عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.18 جنيه.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصر 2024 وأسعار العملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري

  • سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
  • سعر اليورو اليوم: 33.75 جنيه للشراء، و33.86 للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.24 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.28 جنيه للشراء، و100.63للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لاخر تحديث على أسعار العملات اليوم.
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