سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-1-2024

واصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره أمام الجنيه المصري في كافة البنوك المحلية والأجنبية، كما استقر سعر اليورو اليوم الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع -، مع محافظة البنك المركزي المصري على سعر الجنيه مقابل العملات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس ١١-١-٢٠٢٤.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.1 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و2.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

33.59 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.60 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.71 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.70 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 33.70 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك: 33.66 جنيه للشراء، و33.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 33.66 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي: 33.70 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني: 33.77 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد: 33.53 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.