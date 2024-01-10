أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في الأسواق

شهدت أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 10-1-2024 تباين لدى تجار الجملة، حيث هدأت معظم الأنواع وسجل الاولين والصويا ارتفاع بنحو من 500 الى 1000 جنيه في الطن.

أسعار زيت الطعام اليوم

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي عند 50،000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها الشرائية، عند 60،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر ارتفاعا 500 جنيه مسجلًا 59.000 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 59،000 جنيه للطن وسجل سعر زيت الأولين ارتفاعا مسجلا 58.000 جنيه للطن.

سعر الزيت اليوم للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 82 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ40 جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي4.3 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

مراقبة السوق لمنع الممارسات الاحتكارية

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضمن عضوية كل منه " رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين،حيث سيتم ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).