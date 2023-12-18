تعرف على أسعار السلع الأساسية الزيت بـ 30 جنيها والسكر بـ 12.5

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن اسعار السلع الأساسية وهو ما يزيد من ظهور السلع عبر محرك البحث جوجل، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار السلع والتى تتمثل أهمها فى الآتي:

أسعار السلع الأساسية

سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

سعر فول معبًا 500 جم بـ 9 جنيهات.

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير السلع التموينية لليوم لعام 2023، وستشمل قائمة أسعار السلع التموينية على عدد 32 سلعة غذائية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

سعر فول معبًا 500 جم بـ 9 جنيهات.

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية 2023 اليوم

سعر علبة تونة مفتتة 140 جم بـ 18 جنيهًا.

سعر مربى أنواع 350 جم بـ 16 جنيهًا

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيها.

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيهات.

سعر حلاوة طحينية ساده 40 جم بـ 3 جنيهات.

سعر ظرف طحينة بيضاء 24 جم بـ 2.50 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر بسكويت تومورو بـ 3.75 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

سعر قهوة سرعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

سعر بسكويت یویوز ساده بـ 1.50 جنيه.

سعر كيس صابون سايل غسيل أواني 80 جم بـ 3 جنيهات.