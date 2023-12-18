الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أسعار السلع الأساسية الزيت بـ 30 جنيها والسكر بـ 12.5

السلع الأساسية
السلع الأساسية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن اسعار السلع الأساسية وهو ما يزيد من ظهور السلع عبر محرك البحث جوجل، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار السلع والتى تتمثل أهمها فى الآتي: 

أسعار السلع الأساسية 

سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

سعر فول معبًا 500 جم بـ 9 جنيهات.

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

"السلع والمعاشات".. قصواء الخلالى تبرز موضوعات "الدستور" فى عدد اليوم

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير السلع التموينية لليوم لعام 2023، وستشمل قائمة أسعار السلع التموينية على عدد 32 سلعة غذائية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

سعر سكر معبأ 1 كجم بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

سعر فول معبًا 500 جم بـ 9 جنيهات.

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية 2023 اليوم

سعر علبة تونة مفتتة 140 جم بـ 18 جنيهًا.

سعر مربى أنواع 350 جم بـ 16 جنيهًا

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيها.

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيهات.

سعر حلاوة طحينية ساده 40 جم بـ 3 جنيهات.

سعر ظرف طحينة بيضاء 24 جم بـ 2.50 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر بسكويت تومورو بـ 3.75 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

سعر قهوة سرعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

سعر بسكويت یویوز ساده بـ 1.50 جنيه.

سعر كيس صابون سايل غسيل أواني 80 جم بـ 3 جنيهات.

اقرأ أيضاً

محافظ المنيا يوجه باستمرار ضخ السلع بالأسواق ضمن مبادرة "خفض الأسعار"

أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية السلع الأساسية الزيت بـ 30 جنية والسكر بـ 12 5 سعر زيت خليط سعر دقیق سعر مكرونة سعر شاي

الأكثر قراءة

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

الشوط الأول.. سيطرة أهلاوية وتعادل سلبى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة