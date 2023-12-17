محافظ المنيا يوجه باستمرار ضخ السلع بالأسواق ضمن مبادرة "خفض الأسعار"

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

وأكد المحافظ تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني من جانب رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسوّل له نفسه احتكار أو إخفاء السلع عن المواطنين تحقيقًا للصالح العام.

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع، حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة، ففي أبوقرقاص تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، و3 آلاف كرتونة في سمالوط.

طرح 4 آلاف كرتونة مواد غذائية

وفي مركز مطاي، تم طرح 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، حيث شملت أعمال التوزيع قرى (ابوان ـ منشأة مطاي)، وكذلك توفير السلع المدعمة بمنافذ مركز بنى مزار، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها.

وفي ذات السياق، نفّذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة المركز، كما تم المرور على محطات الوقود للتأكد من المعروض من المواد البترولية في محطات البنزين بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، والوقوف على مدى انتظام عمل محطات الوقود وتوافر جميع المواد البترولية من بنزين وسولار بها ومتابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة دون أي زيادة، كما وردت بالقرارات المنظمة لهذا الشأن.

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