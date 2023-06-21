"تموين المنيا": تحرير 71 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 71 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن- 10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – محضر عدم وجود ميزان- 33 قضايا متنوعة أخرى)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية – محضران إدارة منشأة بدون تراخيص).

يذكر أن محافظ المنيا، كان وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي نفذت حملات تفتيشية على المحال التجارية والجزارين، أسفرت عن تحرير (4) محاضر تموينية متنوعة، منها محضران (ذبح خارج السلخانة)، ومحضران سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط (102) كرتونة من العصائر و(200) كيلو دقيق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى أبو قرقاص جنوب المنيا، أعلن تاج أبو سداح رئيس المركز ضبط 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية المخابز، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية والاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.