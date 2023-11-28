الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية بسعر مدعم ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بمطاى بالمنيا

توزيع شنط مواد غذائية
توزيع شنط مواد غذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، حيث قامت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بتوزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تمت متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، حيث تم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة والقرى تحت إشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتور عبدالظاهر حسن وعرفات عبدالله، نواب رئيس المركز، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة، وتم المرور على منافذ البيع بالقرى والمدينة. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه قام بالإشراف على توزيع ٦٠٠٠ شنطة مواد غذائية بمركز مطاي بسعر مدعم ١٠٠ جنيه للشنطة بواقع ٣٠٠٠ شنطة منفذ بيع المنتجات المدعمة بحى شمال المدينة، و٢٠٠٠ شنطة منفذ بيع حي جنوب المدينة، و٣٥٠ شنطة بقرية حلوة، و٢٠٠ شنطة بقطاع أبوان، و٤٥٠ شنطة للإدارات المختلفة بمركز مطاي، بإجمالي ٦٠٠٠ شنطة تحتوي على ٢ كيلو سكر و٢ كيس مكرونة ١ كيلو أرز و١ باكو شاي.

 

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة لقاضى محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين. 

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𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 6 ألاف شنطة مواد غذائية مبادرة تخفيض الأسعار مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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