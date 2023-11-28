توزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية بسعر مدعم ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بمطاى بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، حيث قامت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بتوزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تمت متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، حيث تم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة والقرى تحت إشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتور عبدالظاهر حسن وعرفات عبدالله، نواب رئيس المركز، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة، وتم المرور على منافذ البيع بالقرى والمدينة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه قام بالإشراف على توزيع ٦٠٠٠ شنطة مواد غذائية بمركز مطاي بسعر مدعم ١٠٠ جنيه للشنطة بواقع ٣٠٠٠ شنطة منفذ بيع المنتجات المدعمة بحى شمال المدينة، و٢٠٠٠ شنطة منفذ بيع حي جنوب المدينة، و٣٥٠ شنطة بقرية حلوة، و٢٠٠ شنطة بقطاع أبوان، و٤٥٠ شنطة للإدارات المختلفة بمركز مطاي، بإجمالي ٦٠٠٠ شنطة تحتوي على ٢ كيلو سكر و٢ كيس مكرونة ١ كيلو أرز و١ باكو شاي.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة لقاضى محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

405715919_662980262679336_189107842314519555_n

405715919_662980262679336_189107842314519555_n

406041471_662977982679564_262350102261648099_n

406047075_662977776012918_7379576221344688766_n

406050295_662978242679538_1425663070384560935_n