أماكن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار بالمنيا (إنفوجراف)

واصلت منافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمنيا، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد وجه بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية وتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وأعلن محافظ المنيا أنه تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتيسيرا عليهم في أماكنهم، فضلا عن تكثيف الحملات على الأسواق منعا لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.

وكانت "الدستور" قد نشرت أنفوجراف يوضح منافذ مبادرة تخفيض السلع بمراكز المحافظة تضمنت منافذ ثابتة وقوافل متحركة منها 11 منفذًا بمركز ومدينة المنيا 5 منافذ ثابتة و5 متحركة ومنفذ بقرية صفط الخمارو 49 منفذ بمراكز شمال المحافظة (العدوة ـ مغاغة ـ بني مزار ـ مطاي ـ سمالوط) و23 منفذ بمراكز جنوب المحافظة (أبوقرقاص ـ ملوي ـ ديرمواس) وعروض وتخفيضات من المنافذ لكافة السلع بأسعار مخفضة.