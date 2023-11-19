الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرح 1000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

توافر السلع بمنافذ
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هناك متابعة لجهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.


وفى السياق، أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى طرح 1000 كرتونة غذائية مدعمة بسعر 100 جنيهًا للكرتونة بقرية داقوف وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط حيث تضم الكرتونة ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاى)، مؤكدًا ان الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين فضلًا عن تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز استمرار العمل بالقوافل التموينية المتحركة والثابتة على مستوى قرى المركز لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة، حيث تم طرح 13 طن من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وفى مركزى( ملوى - مطاى ) واصلت الوحدات المحلية أعمالها في تنظيم القوافل الثابتة والمتحركة لبيع وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تم طرح كميات من السكر بسعر "27 "جنيه للكيلو بجوار مكتب البريد بحى شرق مدينة ملوى، وفى مركز مطاى نفذت الوحدة المحلية حملة تفتيشية على الأسواق ومنافذ عرض السلع الغذائية حيث شملت قرى ( ابوان ـ منبال ـ حلوة)، وتم تحرير 8 محاضر مخالفة تنوعت ما بين ( سلع غير صالحة للاستهلاك ـ بيع بأزيد من السعر المقررـ عدم وجود شهادة صحية).

توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
توافر السلع بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمراكز المنيا
المنيا ألف كرتونة غذائية مدعمة مبادرة تخفيض الأسعار مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة