الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار

منافذ بيع السلع الغذائية
منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة حتى الآن وتوفيرها للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا بسعر 100 جنيه للكرتونة، مؤكدًا استمرار طرح المزيد من الكراتين الغذائية المدعمة مع تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن والوحدات المحلية، فضلًا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض بالمحافظة وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار هشام فايز، رئيس مركز مطاى أن الوحدة المحلية وفرت كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة لتوزيعها على المواطنين بقرى بردنوها وإبوان وحلوة ومنبال وحى جنوب المدينة، لافتا إلى مواصلة تكثيف الحملات الرقابية منعا للممارسات الاحتكارية والغش التجارى، حيث تم تحرير 5 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار حيث تنوعت المحاضر بين (بيع سلع بدون فواتير - أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار).

تكثيف الحملات التموينية

وفى مركز العدوة، أكد أحمد خلف رئيس المركز استمرار الحملات التموينية حيث تم تحرير 19 محضرا متنوعا للمحلات والمخابز المخالفة بدائرة الشيخ مسعود، منها 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، و14 محضرا للمخابز المخالفة لعدم انتاج خبز مطابق للمواصفات، إلى جانب متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والمقامة بمشاركة المجتمع المدني وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة.

كما تواصل الوحدات المحلية جهودها في التفتيش على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة "خفض الأسعار" تخفيفًا عن كاهل المواطنين، ففى مركز سمالوط تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، معرض" معا ضد الغلاء" ومنفذ بيع السلع الغذائية بعزبة الفواريقه وسلسلة معارض بشارع بورسعيد، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المعتمدة لتلبية كافة احتياجات المواطنين والتأكد من الإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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محافظ المنيا 68 ألف كرتونة مواد غذائية مبادرة خفض الأسعار القوافل الغذائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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