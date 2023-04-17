مركز مطاي بالمنيا يواصل تشجير الطرق الرئيسية والقرى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، استكمال فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وحيث قامت بزراعة عدد من الأشجار المثمرة والظل بالطريق الزراعي السريع “مصر - أسوان” ومدخل المدينة الجنوبي لتوفير بيئة صحية نقية ونظيفة.

قال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينه مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي تواصل تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالمدخل الجنوبي لمدينه مطاي بطريق “مصر - أسوان” الزراعي، بحضور علي الكيال، نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة القرويه لابوان واداره التجميل بالمجلس يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقري التابعة لها.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وفي إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي في ضوء تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بمتابعة تطوير مداخل المدن وتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لتوفير بيئة صحية نظيفة ونقية، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية بكافة القري التابعة لها والشوارع والطرق الرئيسية، وتتابع ريها أول بأول، مطالبا أهالي المركز والمدينة بالحفاظ علي هذه الأشجار والتي تعد بمثابة متنفس بيئي طبيعي لهم، كما أنها تعد أحد المظاهر الجمالية والحضارية.

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