الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء في الأسواق

زيت الطعام
زيت الطعام

استقرت أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، حيث هدأت معظم الأنواع وسجل الصويا ارتفاع  بنحو 1000 جنيه في الطن.

أسعار زيت الطعام اليوم

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي عند 50،000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها الشرائية، عند 61،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر ارتفاعا 1000جنية  مسجلًا 56.000 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 60،000 جنيه للطن وسجل سعر زيت الأولين  استقرار مسجلا 51.000 جنيه للطن.

سعر الزيت اليوم للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 82 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 6.7 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت مخزون الزيت لأول مرة إلى 6 شهر، وذلك في أعقاب تعاقد هيئة السلع التموينية على 63 ألف طن زيت خام صب.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الوزارة تنهي استعدادها لشهر رمضان المقبل، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها وحول خطة تطوير صناعة زيوت الطعام في مصر، وأضاف أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية ووضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوى جميع الشركات.

وأضاف الوزير أنه تم إعداد الدراسة اللازمة للتطوير من خلال المكاتب الاستشارية ووضع الجدول الزمني للتنفيذ على مستوى جميع الشركات.

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