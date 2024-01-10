الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري لذلك زادت عمليات البحث مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية عن سعر العملة السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وكل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأربعاء 10يناير 2024،حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/9

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة



سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري
 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع. 
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاربعاء نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 10 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 10 يناير 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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