سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

يبحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصري الكثير من المواطنين في هذه الفترة أكثر من غيرها، وذلك لرغبة شريحة كبيرة من المسلمين في توفير عملة المملكة العربية السعودية كونهم يستعدون للسفر إليها لأداء عمرة رجب الذي يفصلنا عنه ساعات، ويتوقع أن يسافر الآلاف إلى السعودية في الأسابيع المقبلة لعمرة رجب وشعبان ومن ثم رمضان الكريم، وهؤلاء يرغبون في توفير الريال بالسعر الرسمي من البنوك بدلًا من استغلال السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وأظهرت آخر تحديثات البنوك على مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 -1-2024 في بداية التداول في البنوك المحلية والأجنبية، وسجلت عملة المملكة العربية السعودية متوسط صرف 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع، وفقًا لآخر بيان من البنك المركزي المنشور على موقعه على الإنترنت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ويقدم الدستور في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كما تقدمها ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر هو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بينما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في ميد بنك هو 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي المصري فإن سعر الريال السعودي هو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنوك مصرية مختلفة

في بنك سايب، يبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.10 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، فيبلغ سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان فإن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري هو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري هو 8.11 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بينما في بنك المصري الخليجي، يبلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي، يصل سعر الريال السعودي إلى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وحافظ الريال السعودي على قيمته مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 إذ بلغ الريال 27. دولار.



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