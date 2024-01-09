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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من الناس علي محركات بحث " جوجل" خلال الأيام الحالية عن عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة اليوم الثلاثاء 9  يناير 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر


وينشر "الدستور" النشرة اليومية لاسعار العملات الرسمية بالبنوك،  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع زيادة حجم الاقبال علي موسم العمرة خلال هذه الأيام.

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري  نحو 8.22 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي البنك الاهلي المصري


سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر


سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/9

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.18 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنك الاسكندرية  نحو 8.20 جنيه للشراء ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء ونحو 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/9

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024  نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.


سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

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