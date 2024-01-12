الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى الجمعة 12-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى 
الريال السعودى 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة  12 يناير 2024، استقرارًا في معظم البنوك، عند نفس الأسعار التي سجلها منذ العام الماضي، مع محافظة البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه مقابل العملات.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي الجمعة 12-1-2024 مقابل الجنيه المصري .

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.7502 

اليورو مقابل الريال السعودي: 4.1095    

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 4.7763

الين الياباني مقابل الريال السعودي: 0.0257        

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 4.3860        

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 0.5232 

 

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:  سعر الشراء 8.19 جنيه، والبيع 8.22 جنيه.

سعر الشراء لـ  الريال السعودي  في بنك البركة 8.04 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان، ثبت سعر الشراء عند 8.21 جنيه، والبيع عند 8.25 جنيه.

وفي بنك الكويت الوطني، استقر سعر الشراء عند 8.17 جنيه، والبيع عند 8.26 جنيه.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، جاء سعر الشراء 8.13 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

وفي البنك المصري الخليجي، حقق سعر الشراء 8.17 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

وفي بنك سايب، حافظ سعر الشراء على مستوياته عند 8.10 جنيه، والبيع عند 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-1-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: الشراء 8.18 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: الشراء إلى 8.21 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:  الشراء 8.19 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: الشراء بـ8.19 جنيه، والبيع بـ8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري:  الشراء 8.02 جنيه، والبيع 8.25 جنيه.

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