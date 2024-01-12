الفراخ بـ67 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 67 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى للمستهلك.



أسعار الدواجن

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بين 73 و74 جنيها، فيما وصل متوسط أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق لنحو 60 جنيهًا، وتراوحت أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية بين مستوى 165 و170 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت الأبيض، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 11.00 و12.00 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 7.50 و8.00 جنيهات.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتابع الإفراجات عن الأعلاف على أعلى مستوى بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الإفراج حتى الآن عن أكثر من 8٫5 مليون طن من الأعلاف العالية بالموانئ المصرية من الذرة وفول الصويا خلال العام الحالي، بما إجمالي قيمته 4 ملايين دولار لتغطية السوق المحلية من الذرة وفول الصويا لتوفير لحوم الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.