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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر السبت 13-1-2024 فى البنوك المصرية

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم السبت 13-1-2024 مقابل الجنيه المصري محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا في ظل اقتراب موسم عمرة رجب 1445/2024 والذي أعلنت عنه شركات السياحة المصرية ورغبة الكثيرين في توفير عملة المملكة العربية السعودية لتغطية تكلفة رحلة العمرة.


سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 13-1-2024

يمكن متابعة سعر الريال السعودي اليوم في مصر السبت 13-1-2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك المصرية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري الوطني نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

حافظ الريال على سعره في بنك الاسكان والتعمير حيث سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

في بنك الإسكندرية يتداول الريال السعودي بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال السعودي إلى نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

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الفراخ بـ67 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أكد البنك المركزي السعودي على استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال وذلك في كافة البنوك السعودية بشكل رسمي وذلك منذ أكثر من 10 سنوات حيث تعد سياسة سعر الصرف الحالي داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية.

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