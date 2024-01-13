أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع بداية شهر طوبة القبطي والذي يعد أكثر الشهور انخفاض في درجات الحرارة ويتميز بأنه أكثر برودة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تعرض الهيئة القومية للارصاد الجوية أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة في محافظات خلال بيانها اليومي حيث أكدت أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة نحو 5 درجات ليلا على شمال الصعيد مما يمثل طقسا مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية شديدة البرودة خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة.

وأكد بيان هيئة الأرصاد على وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة والجيزة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مما يتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وطالبت الهيئة من المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية للارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة طقسا سيء وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول مما يؤدي إلى غرق الشوارع في بعض الأحياء بشكل كامل، خاصة في المناطق الشعبية التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي وذلك مع انخفاض في درجات الحرارة بنحو 4 درجة مئوية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض لتوة الفيضة الكبرى والتي تبدأ من يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام متصلة حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير يتبعها نوة العطاس من يوم 18 يناير وحتى يوم 21 يناير والتي تستمر لمدة 3 أيام.

درجات الحرارة في محافظات مصر



جاءت درجات الحرارة في محافظات مصر كما يلي:-

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 17 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 19 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 21 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح الكبرى 16 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الكبرى 22 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الكبرى 22 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الكبرى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.