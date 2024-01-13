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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 13-1-2024 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يتصدر سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم السبت 13-1-2024 في البنوك المصرية كافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض وسط ترقب لشروط الصندوق للنهوض بمشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

يعرض التقرير سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 13-1-2024 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على البنك التجاري الدولي CIB على مستواه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي بلغت قيمة الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.89 جنيه للبيع.

في بنك HSBC Bank سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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