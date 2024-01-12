الذرة ب 15000 جنيه والصويا بـ 28000.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 15000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة برازيلي 15000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكراني 15000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة تركى 13800 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2450 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 15800جنيه، فيما سجل سعر بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه

أسعار الكسب

وسجل سعر كسب صويا محلى 44% 31800 جنيه، فيما سجل كسب صويا 46% محلى 33300 جنيه، وسجل سعر كسب صويا مستورد 34500 جنيه، وسجل صويا فول فات مستورد 37600 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات محلى 36800 جنيه أرضه ، وسجل سعر صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه أرضه ، وسجل صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه أرضه، وبلغ سعر كسب عباد +36%21000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى 11600 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 23500 جنيه، وان هذا النوع من العلف يتم من عمر ثلاثة اسابيع للفراخ الصغيرة، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا، كما سجل طن العلف نامى 21300 جنيه للطن،.

ويستخدم هذا العلف فى الفترات الوسطى من عمر الدجاج ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين التى يتم احتسابها بمقدار 1.25 كجم من الطائر، فى حين سجل طن العلف ناهى 22800 جنيه للطن، ويتم استخدام علف ناهى فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن وهو يحتوى على نسبة أقل من البروتين حال مقارنته بالأنواع الأخرى ويتميز بانه اقل فى السعر، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22600 جنيه للطن، وهذا النوع عبارة عن خليط من أنواع الأعلاف السابقة.