موعد انتهاء قطع الكهرباء من أهم التساؤلات التي يطرحها المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان الشركة القابضة للكهرباء في مصر مواعيد ومدة الانقطاع وخطة تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات المختلفة، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن قرارات الشركة القابضة للكهرباء في مصر، للاضطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بانقطاع الكهرباء.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر.. هل تنتهي قريبًا؟

انتهاء قطع الكهرباء في مصر

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ونشرت صفحة المركز الإعلامي التابعة لمجلس الوزراء، خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

لماذا يتم انقطاع الكهرباء؟

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن التخفيضات التي بدأت في 22 يوليو 2023، تهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد بسبب زيادة الطلب.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

وقال المتحدث باسم الحكومة المستشار سامح الخشن، في توضيحه لانقطاع التيار الكهربائي: "حرصا على التشغيل الآمن والمستمر لشبكة الكهرباء وتفاديا للانقطاعات (غير المجدولة)، قررنا تخفيف حمولتها لحين عودة درجات الحرارة إلى متوسطها"، مُشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر يعتبر أمر مؤقت، قريبا سوف ينتهي.

وأكد “الخشن”، في تصريحات تليفزيونية، أن انقطاع الكهرباء ببعض المحافظات لأكثر من ساعتين، يتم وفقا للجداول المعلنة لتخفيف الأحمال حيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، وإذا زاد على ذلك فربما يكون هناك عطل فني في المنطقة التي حدث بها الانقطاع.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر ترجع إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.