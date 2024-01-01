خبير طاقة لـ"الحياة اليوم": قطع الكهرباء كان بسبب توفير الغاز الذى يمكن تصديره

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن مصر خلال الأزمة التي تزامنت مع الحرب الروسية، استطاعت أن تمتص المشكلة ولم نشعر بها، على الرغم من التاثيرات التي شهدها المواطن الغربي.

وأضاف خبير الطاقة الدولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن قطع الكهرباء بسبب توفير الغاز الذي يمكن تصديره، وهذا يزيد من النقد الأجنبي الذي نستخدمه بشكل مباشر لاستيراد سلع واحتياجات أخري للمواطن المصري.

وأشار "أبوالعلا"، أن مع ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يسهم بشكل كبير في الكشف عن المواد البترولية في الجانب المصري من البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر حققت اكتشافات للغاز خلال السنوات الماضية.