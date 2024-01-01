مراسل القاهرة الإخبارية: الدعم السريع سيطر على عدد من المدن بولاية الجزيرة السودانية

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بالخرطوم، إن قوات ميليشيا الدعم السريع انسحبت من الأحياء الجنوبية، بعد فرض الحصار على سكانها لفترات طويلة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن عمليات السلب والنهب مازالت مستمرة في عدد من الأحياء، بالإضافة إلى تدمير عدد من المحاصيل الزراعية بولاية "الجزيرة".

وأشار، إلى أن الكثير من القرى في ولاية الجزيرة السودانية، تعاني من الحصار المفروض من قبل ميليشيات الدعم السريع، مضيفًا أن القصف المدفعي ما زال مستمرًا في الخرطوم.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الانتشار لميليشيات الدعم السريع دخلت المدن وحاولت اغتصاب عدد من النساء، فضلًا عن زيادة عمليات السرقة.