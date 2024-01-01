نتنياهو: مهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى مستوطنات غلاف غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المهمة الأولى في الحرب بقطاع غزة هي إعادة الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أشار بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب قد تستمر لشهور أخرى، من أجل القضاء على حماس وإعادة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل.

وكان قد أكد الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر لم تكن في حسبان قادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية.