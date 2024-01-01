الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: مهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى مستوطنات غلاف غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المهمة الأولى في الحرب بقطاع غزة هي إعادة الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أشار بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب قد تستمر لشهور أخرى، من أجل القضاء على حماس وإعادة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل.

وكان قد أكد الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر لم تكن في حسبان قادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية.

نتنياهو مستوطنات غلاف غزة غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية

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