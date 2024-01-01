الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر، ولا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أننا سنجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين.

ونوه الهباش، بأن الأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطيني هو إقامة الدولة الفلسطينية، مضيفًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أننا نرفض أي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل لوقف الحرب على القطاع.

مستشار الرئيس الفلسطيني تهجير الفلسطينيين غزة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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